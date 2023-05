In ricordo di Pietro Di Biasi | cittadino onorario di Guardia e cardiochirurgo di fame nazionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa incarnato i valori di chi con coraggio ha lasciato la propria terra per lavorare ed ha conquistato riconoscimenti e successi al Nord, mantenendo però un fortissimo legame con le radici. Ricorre in questi giorni l’11º anniversario della scomparsa del dottorDidi grande fama in Lombardia, morto a 50 anni, nel 2012, per una malattia oncologica. L’anno scorso – 2022 – il sindaco didel Lombardi, Francescantonio Siconolfi, gli attribuì il prestigioso riconoscimento della cittadinanza onoraria alla memoria: «Diha fatto tanto per i pazienti irpini e per questa terra, che ha sempre amato. – spiega il sindaco – Come dissi durante la cerimonia, la sua attività e la sua umanità hanno toccato gli animi dei pazienti ...