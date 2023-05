In mezzo alla tragedia la Romagna pensa già a rinascere | i sindaci | “Tutti danno una mano | la solidarietà è la nostra forza”

Alaba 4 : non un inizio di partita confortante per l'ex Bayern che,prima vera occasione per ...nelle trame di gioco di Ancelotti che capisce le difficoltà del francese e lo sposta inal ...Investimenti mancati La lotta al dissesto idrogeologico è affrontata nel pianovoce "riforme". ...49 miliardi al fine di garantire la sicurezza di un milione edi persone. Si tratta di una ...Un buon affare per una società con un capitale sociale da un milione edi euro, e di cui è ... "Noi ci rivolgiamofascia mediana", ha spiegato al quotidiano La Repubblica il fondatore di ...

Roma, autobus lasciato in mezzo alla strada: l'autista è al bar a prendere un cornetto TGCOM

Imola rinuncia amara, ma non l’unica I calendari della Formula 1 sono pianificati con largo anticipo, ma – come abbiamo imparato soprattutto negli ultimi anni – possono sempre variare, anche all’ultim ...RIVIVI IL LIVE DI INTER-PRIMAVERA 2-1 97' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L'Inter Primavera rimane aggrappata alla matematica per sperare nei playoff: ...