In Libia ' sospeso' il primo ministro | alla faccia della stabilizzazione

A darne conto è un aggiornato report di Agenzi a Nova : "La decisione della Camera dei rappresentanti della" l'organo legislativo con sede in Cirenaica " di sospendere il premier del ...... sul litorale ravennate, è stato temporaneamente. A Senigallia, colpita pesantemente dall'... Domani il ciclone tunisino, nato appunto tra Algeria, Tunisia econ temporali anche nel Sahara, ...... ieri, che Bashagha "non ha più armi" e che vi è una tendenza all'interno dell'organo legislativo basato in Cirenaica a formare un 'mini - governo' che possa portare alle elezioni in. ...

Libia: sospeso il premier designato Bashagha, per l’Alto consiglio è una “decisione sospetta” Agenzia Nova

Italia nel pieno della tempesta Minerva, con maltempo previsto almeno fino alla fine della settimana. Oggi allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna. Arancione ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...