(Di mercoledì 17 maggio 2023) È emergenza alluvione e maltempo in. La situazione nella regione è drammatica: sui social circolano immagini di città in ginocchio a causa di esondazioni, allagamenti e frane. Immagini che nonlasciata indifferente Simona Ventura, originaria della, che suha manifestato tutto il suo dolore. E al quale ha risposto Iva Zanicchi, anche lei romagnola, con una promessa di aiuto. Il ...

...è stato inizialmente quello di scrivere un adattamento partendo dalla pièce teatrale Le... Il valore di Peter von Kant è stato riconosciuto dal Festival di Berlino che lo ha selezionatol'...Maltempo, crolla una casa a Bologna: travolta da una frana (un masso e detriti), tre persone estratte vive Simona Ventura: 'Inla mia Romagna. Non so che ca**o devo fare, ho paura' ...Simona Ventura ha condiviso su Instagram e Twitter alcuni video dell' Emilia Romagna e delle zone allagate e sommerse dall'acqua in queste ore difficili, scrivendo: 'Inla mia Romagna '. Iva Zanicchi ha commentato il suo post: 'Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l'Emilia Romagna'. Maltempo, crolla una casa a Bologna: travolta da ...

Simona Ventura: «In lacrime per la mia Romagna. Non so che ca**o devo fare, ho paura» leggo.it

«In lacrime per la mia Romagna» scrive la conduttrice su Instagram. «Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l'Emilia Romagna» promette la cantante ...Attraverso i social Simona Ventura ha espresso la sua preoccupazione per l'Emilia Romagna, colpita dalla violenta alluvione delle ultime ore.