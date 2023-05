In Italia i bambini che non usano device per leggere ottengono punteggi migliori | ma negli altri Paesi?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il rapporto nazionale “PIRLS 2021: la comprensione della lettura in quarta primaria” analizza, in 177 pagine, la capacità di lettura degli studenti in quarta elementare ponendo il focus – a partire dai risultati ottenuti – tanto su caratteristiche e contesto familiare degli studenti quanto su caratteristiche delle scuole in relazione a questi risultati. All’inizio del rapporto, tra glidati sull’uso della tecnologia a scuola, emerge una particolare attenzione allo «stare al passo con i progressi della tecnologia e della metodologia della misurazione» e per «rilevare dati che tengano opportunamente conto di come la natura della literacy in lettura evolve nell’era del digitale». Iche hanno partecipato alla rilevazione sono, in tutto, cinquantasei. L’obiettivo di questa misurazione PIRLS 2021 (indagine che, dal 2001 a questa parte, si è ...