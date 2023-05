(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nelle scorse settimane sono andate esaurite per via dei collezionisti adulti, tanto che alcuni negozi hanno deciso di aprire dei canali dedicati solo ai bambini

Un duro colpo per il Dragone, che acquisiva da Stati Uniti ecirca il 60% delle ... Al Dragone, comunque, nonle capacità tecniche per compensare il blocco delle importazioni con la ...... Michele Conti, sindaco uscente di centrodestra, quandoun pugno di sezioni da scrutinare, ... la premier, che in serata dovrebbe ripartire alla volta delper partecipare al G7, ...Nonnuovi titoli, tutti da scoprire, come il primo volume di Evol di Atsushi Kaneko (Soil): ... uno shonen manga originale e di grande impatto, dove ilfeudale incontra il fantasy. A ...

In Giappone mancano le carte dei Pokémon Il Post

(ASI) Karuizawa – Molteplici temi di scottante attualità sono stati al centro della recente riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Giappone. Presenti i delegati di Canada, Francia, Germania, Gia ...“La parte giapponese ripete la stessa, vecchia melodia e non risparmia sforzi per diffamare i suoi vicini, e non mancano i tentativi di coprire il proprio cambiamento unilaterale dello status quo”, ha ...