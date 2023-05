In arrivo in Calabria un barcone con 600 migranti | riprese le partenze dalla Cirenaica

... inseguito passo passo da analisi sociologiche puntate soprattutto sui luoghi diche ... nei primi sei mesi del 2022) va in controtendenza solo in due regioni, la Campania e la, ...... l'imbarcazione sarebbe stata avvistata a 194 miglia dalle coste calabresi e, non appena sarà raggiunta dai mezzi di soccorso italiani, sarà scortata nel porto di Reggio. E' uno degli arrivi ...E colpisce al cuore Ininun barcone con 600 migranti, riprese le partenze dalla Cirenaica Migranti, Valenti: "Ecco il mio piano per l'estate: accoglienza dignitosa per tutti, ...

Ciclone in arrivo. Allerta 'rossa' in Emilia-Romagna AGI - Agenzia Italia

Il chiarimento dell'assessora comunale alle Attività produttive Martino sul perchè durante l'arrivo del mega yacht al porto di Reggio Calabria i locali del Mercato ittico non sono stati aperti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...