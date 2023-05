Imprese | Siemens si prepara a Sps Italia 2023

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos/Lab) - In un mondo in cui ledevono costantemente confrontarsi con numerose sfide, tra le quali il cambiamento climatico, è assolutamente necessario accelerare la trasformazione attraverso la digitalizzazione e il raggiungimento di nuovi livelli di efficienza. Già oggi, le tecnologie in questi campi sono la chiave per macchine e fabbriche più sostenibili. Sono anche la chiave per far sì che le aziende diventino vere e propriedigitali, in grado di massimizzare il valore dei loro dati lungo l'intera catena del valore.è costantemente al fianco di queste, con soluzioni per un'industria più intelligente e sostenibile, key driver per il futuro, contribuendo a rendere questa trasformazione più facile, più veloce e scalabile. Si inserisce proprio ...