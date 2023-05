(Di mercoledì 17 maggio 2023) "ildelloitaliano, quale azionista capace a seconda dei casi di presidiare settori strategici eladi aziende come investitore paziente, come nel caso ...

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo, in un collegamento video tenuto in occasione della presentazione a Milano del volume dedicato a "La fusione Montecatini - Edison (1965 - ...... a fronte di circa due milioni di posti di lavoro "scoperti", anche letedesche non ... Credo che la situazione sia stata fotografata in modo eccellente dal Ministro Giancarlo, che in ...Quindi il ministro dell'Economia Giancarlosi sta muovendo bene: 'Direi di sì. Noi ... ma nel Pnrr ci sono tra i 60 e 70 miliardi e questo vuol dire che tutto il resto lo devono fare...

Imprese, Giorgetti: ruolo Stato resta fondamentale per favorire crescita Agenzia askanews

Milano, 17 mag. (askanews) - "Resta fondamentale il ruolo dello Stato italiano, quale azionista capace a seconda dei casi di presidiare settori strategici e ...Ministro Giorgetti, non è il Parlamento contrario ma sono la sua ... ma nel Pnrr ci sono tra i 60 e 70 miliardi e questo vuol dire che tutto il resto lo devono fare imprese e famiglie. Oggi l’Italia ...