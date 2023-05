“Impossibile | non sei tu” Famoso ma troppo rifatto | il vip bloccato in aeroporto dopo aver visto la foto sul documento

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ma irriconoscibile nelledel passaporto. Per questo motivo un uomo è stato fermato all’e per diverse ore gli è stato impedito di partire e prendere il suo volo. Diversi interventi di chirurgia estetica per trasformare il suo volto, a detta sua deturpato da una grande perdita di peso. L’uomo ha riferito diperso molti chili – è passato da 70 kg a soli 40 kg molto rapidamente – e questo ha provocato molti danni a lungo termine al corpo e alla pelle del viso intorno alla bocca. L’uomo ha iniziato a fare il filler per il viso poco più che ventenne come soluzione a breve termine fino a quando il medico non gli ha suggerito di rivolgersi a un chirurgo plastico.”Non mi ha mai veramente infastidito fino a quando non ho notato che delle grosse crepe cominciavano a formarsi intorno alla mia bocca ...