Immigrazione clandestina | sequestro di oltre un milione di euro | che cosa è stato scoperto

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno dato esecuzione ad un provvedimento dipreventivo emesso dal G.I.P. presso il locale Tribunale per l’importo complessivo di1.205.000, costituente il profitto di condotte illegali di trasferimento e impiego in attività economiche di proventi illeciti derivanti dal favoreggiamento dell’, tenute da cinque soggetti residenti nel lodigiano. In particolare, le investigazioni, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno mirato alla ricostruzione dei flussi finanziari scaturiti da un contesto delittuoso, oggetto di pregresse indagini della Questura di Lodi, concernente il favoreggiamento della permanenzain Italia e la contraffazione di documenti al fine di determinare il ...

Non manca, naturalmente, la rappresentazione di alcuni dei cliché a cui l'annosa questione dell'ci ha assuefatti, da un lato come dall'altro della barricata: l'immigrato ...Qualche giorno più tardi, Stéphane Séjourné, numero uno di Reinassance ( il partito di Macron - ndr) , aveva rincarato la dose : "La premier italiana fa tanta demagogia sull': ...Marchionna ha lasciato il segno nella storia ed è perfettamente compatibile con le politiche del centrodestra moderato contro l'e la criminalità, ma per l'accoglienza e la ...

Lodi, favoreggiamento immigrazione clandestina. Sequestrati 1,2 mln - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Un opificio attrezzato per la produzione di capi d'abbigliamento con falsa dicitura "made in Italy" è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). I finanzieri della comp ...I Finanzieri di Lodi hanno eseguito un sequestro preventivo per l’importo di oltre 1.205.000 euro, costituente il profitto di condotte illegali ...