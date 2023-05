(Di mercoledì 17 maggio 2023) A sentire Elly Schlein il Pd ha vinto le elezioni amministrative. "Dai dati emerge che il Pd è il primo partito in quasi tutti i capoluoghi in cui si è votato e questo è un segnale di grande vitalità e di radicamento sui territori", ha affermato la segretaria dem. La situazione naturalmente è un po' diversa. Il centrodestra ha conquistato al primo turno Latina, Treviso, Imperia e Sondrio. Il centrosinistra vince solo a Brescia e Teramo mentre sette comuni andranno al ballottaggio.

