Ilary Blasi | la foto che gela Totti | chi porta in vacanza con Bastian | Guarda

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L'uscita a quattro dicon la figlia Chanel e i rispettivi compagni è stata immortalata dal settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti del romantico fine settimana trascorso a Lugano. L'occasione era offerta dai 16 anni della secondogenita della conduttrice di Mediaset, che evidentemente ha esteso l'invito anche a Cristian Babalus. Quest'ultimo fa coppia fissa con Chanel, dopo tutto il dramma familiare che si è scatenato sui social. Il rapporto tra Chanel e Cristian è infatti stato rivelato dall'ex fidanzata di lui, l'influencer Martina De Vivo, con la quale condivide tra l'altro una figlia. Pur non essendosi esposta pubblicamente sulla vicenda, lasembra supre la figlia, anche a giudicare dal messaggio che le ha dedicato sui social in occasione del 16esimo compleanno: “Sentiti ...

