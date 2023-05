Il vigile | uno strepitoso Alberto Sordi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) IlCine 34 ore 18.50 Con, Vittorio De Sica e Marisa Merlini. Regia di Luigi Zampa. Produzione Italia 1960. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Nell'Italia del boom, un padre di famiglia trova lavoro come poliziotto della stradale in una città di provincia . Strapazzato perchè troppo indulgente (specie colle belle automobiliste) si mette a fare il duro, ma evidentemente esagera quando multa pesantemente il sindaco del luogo. Questi lo mette in croce e la loro bega diventa un caso nazionale. PERCHE' VEDERLO perchè è una delle grandi macchiette dipoco prima di diventare un superstar della commedia all'italiana. E il bello è che le storia è vera. Un anno prima s'era presa anche le prime pagine dei giornali.

