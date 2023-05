Il sogno “Regga Fit” di Fefè

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Undici schegge di vetro conficcate nella caviglia, la lunga pausa della danza e poi la vita che inverte la rotta e ti restituisce pian piano ciò che ti ha portato via. Fatica, dolore e lacrime si trasformano per Federica Sollo nella realizzazione del suo. Step by step, attraversando discese scoscese a profonde risalite. Per tutti quanti lei è, ballerina di 35 anni di origini napoletane, oggi founder di uno sport tutto suo riconosciuto dal Coni che unisce appassionati da tutto il mondo: ilFit. Ma se pensate sia stato semplice, vi sbagliate di grosso. Roma, pezzo di cuore “A 18 anni mi trasferì nella Capitale grazie a una borsa di studio. Venendo dal mondo della danza, decisi di conseguire il brevetto per insegnare Zumba ma volevo creare qualcosa di nuovo per i miei allievi che mescolasse la danza al ...