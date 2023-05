Il Servizio Bilancio dello Stato blocca la stabilizzazione dei ricercatori in sanità | una follia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) di Severyn Salis Sono un chimico analitico e faccio parte del cosiddetto personale della Piramide della Ricerca sanitaria, personale storico (con decenni di precariato atipico alle spalle) che èistituzionalizzato dal ministero della Salute (L 205/2017) presso gli Irccs e Izs pubblici nei profili di ricercatore sanitario e collaboratore professionale alla ricerca sanitaria, e inquadrato presso di loro con contratti a tempo determinato di 5 anni, rinnovabili per altri 5. Sono anche socia di Arsi, Associazione deiinItalia, che è in fermento – e mentre scrivo si trova con una delegazione a Piazza Montecitorio – perché nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ilhato l’articolo 16-bis per la ...