Il segreto di Onana | colpo decisivo | cosa è sfuggito nel derby

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Due Eurocome quelli di San Siro sono pochi, troppo pochi se cadono ogni 20 anni. Dovrebbero andare in scena come il Natale, ogni dodici mesi. Sono show spettacolari e il cielo di maggio ne ha santificato l'entusiasmo, acchiappando il cuore anche di chi non appartiene a nessuno dei due partiti, e certificando che il nostro calcio non è poi così malaccio se, attraverso 50 broadcaster, spettacoli del genere vengono teletrasmessi in 115 paesi. È stato costretto ad ammetterlo pure l'ineffabile presidente Uefa Aleksander Ceferin: «L'Italia non avrà grandi stadi, ma con cinque squadre nelle semifinali europee, dimostra di essere al top». La Premier sarà un'altra, ma quella di Milano è stata una vetrina salvifica per un calcio che ha visto due mondiali di calcio dalla televisione e non vince la Champions dal 2010. Anche se parliamo di soldi ...