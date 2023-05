Il saluto veneziano della Coppa del mondo di calcio femminile

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Fino a pochi anni fa era difficile immaginare il Mondiale ditra i main event dell’agenda sportiva globale. Oggi invece il trofeo, che verrà assegnato a Sydney il prossimo 20 agosto, fa il giro dei cinque continenti. Ha fatto tappa in Italia, a Venezia, in piazza San Marco. “È la prima volta nella storia che questava a trovare tutti i 32 paesi che se la contenderanno”, dichiara il segretario generaleFigc Marco Brunelli, durante la cerimonia di presentazione all’Ateneo Veneto. “Poterla esporre in questa città a vocazione cosmopolita è un motivo d’orgoglio. E la testimonianza che in Australia e Nuova Zelanda ci saremo anche noi: non solo come Nazionale, ma anche in qualità di movimento sportivo, strutturale e dirigenziale in costante crescita”. Per tutta la mattinata di martedì il trofeo è ...

Per tutta la mattinata di martedì il trofeo è rimasto 'coperto', nell'aula magna dell'istituto culturale. Poi a Milena Bertolini e Ilaria Mauro l'onore di togliere il telo.

I Mondiali si giocano quest'estate in Australia e Nuova Zelanda. Più squadre (da 24 a 32), più risorse (da 30 a 150 milioni di montepremi), più iniziative di corredo. Come il giro del mondo del trofeo