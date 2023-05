Il potere trasformativo del jiu jitsu che rimodella le persone

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Quando iniziai a comprendere ildel jiu, mi appassionai all’insegnamento e raffinai la mia capacita? di cambiare lee il loro comportamento. Era un modo per andare oltre le lezioni di arti marziali, aggiungevo qualcosa alla vita delle. Mio padre mi insegno? che se volevo essere un ottimo istruttore, non dovevo pensare al jiusolo come un insieme di tecniche da insegnare, ma anche come un’educazione psicologica. Oltre al combattimento, gli studenti devono imparare ad avvertire il pericolo, a distinguere tra pazienza e passivita? e, quando perdono, devono sapere che non sono necessariamente sconfitti. Per prima cosa, quando insegni, devi capire chehai davanti. Se sono troppo suscettibili, tranquillizzali. Se sono ...