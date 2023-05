Il paziente inglese | come finisce il film

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilcon la morte di Laszlo Almásy (Ralph Fiennes), il conte ungherese che, per porre fine alle sue sofferenze, chiede ad Hana (Juliette Binoche), infermiera canadese vedova di guerra, una dose letale di morfina. La giovane donna, nonostante sia affascinata e attratta dall’uomo, accetta e nello stesso momento in cui gli inietta la morfina gli legge gli ultimi appunti del diario di Katharine (Kristin Scott Thomas). Infine, Hana lascia il monastero con Caravaggio, simboleggiando la fine di un capitolo della sua vita e l’inizio di una nuova fase. Inizialmente, David Caravaggio (Willem Dafoe) spia canadese che collabora con i partigiani, è l’unico ad essere a conoscenza della vera identità dela causa di misteriosi contatti tra i due. Ma, in seguito, grazie alle ...

Il paziente inglese (Sentimentale, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Anthony Minghella, con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas, Naveen Andrews. Alla fine della seconda guerra mondiale, un'infermiera assiste un uomo gravemente ferito e ustionato dopo un incidente aereo. Attraverso la lettura di un diario, l'uomo ricorda la

