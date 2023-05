Il nuovo Pgt taglia 1 | 1 milioni di metri cubi | amplia il Parco dei Colli e ridisegna i luoghi di culto

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Bergamo. Mobilità, sostenibilità, riqualificazione, riduzione del consumo di suolo, politiche della casa e della famiglia, del commercio e tutela del verde. C’è tutto questo nelPiano di Governo del Territorio, un documento che arriva dopo dieci anni dall’adozione dell’ultimo e che mira a gettare le basi, concrete, per un nuova futuro alla città. Una Bergamo accessibile, questo il mantra scelto dall’amministrazione Gori che, nelle figure del sindaco e dell’assessore Francesco Valesini, hanno deciso di sposare una linea praticamente rivoluzionaria per consentire al territorio di trovare una chiave di lettura nuova e, contestualmente, consolidare molte delle scelte fatte in questi anni. Il tutto con una particolare attenzione rivolta alla valorizzazione dei quartieri in termini di welfare, promuovendo un taglio netto all’edificabilità delle aree libere, ripensando ...