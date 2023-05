Il nuovo blitz di Ultima Generazione | bloccata la tangenziale di Roma Denunciati 14 attivisti – Il video

(Di mercoledì 17 maggio 2023)disulladi: quattrosi sono calati dal ponte limitrofo tra viale Somalia e viale Libia, mentre un’altra decina ha bloccato il traffico sulla strada in direzione San Giovanni. Sorretti da alcune imbracature, i giovani ecologisti hanno esposto uno striscione con scritto: «Non paghiamo il fossile». Gli, dopo gli insulti ripetuti degli automobilisti bloccati, hanno ribadito la loro spiegazione-appello: «Stiamo morendo. Prendetevela con il governo non con noi». Alcuni deglipresenti sono stati portati in commissariato per l’identificazione. Nel pomeriggio i 14diautori delsono ...

degli attivisti per il clima di 'Ultima Generazione' oggi a Roma. 14 le persone artefici della protesta, tutte denunciate dal Commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata, ...Il 4 marzo 'visita' alla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e il 15nella chiesa già colpita a inizio mese. A incastrare il 22enne sono state le immagini registrate dalle telecamere ...Nel pomeriggio i 14 attivisti di Ultima Generazione autori delsono stati deferiti all'autorità giudiziaria per manifestazione non autorizzata, attentato alla sicurezza dei trasporti e blocco ...

Il nuovo blitz di Ultima Generazione: bloccata la tangenziale di ... Open

Nuovo blitz degli attivisti per il clima di ‘Ultima Generazione’ oggi a Roma. 14 le persone artefici della protesta, tutte denunciate dal Commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata, ...Crescita esponenziale per il club inglese nel corso dell'anno, pronta la spesa monstre per rinforzare tutti i reparti e puntare alla bella figura in Champions, occhiate anche verso il centravanti nera ...