Il Napoli prova un nuovo affare ‘alla Raspadori’

Distantissima la deludentebianconera in Europa League. Su Rai1 'Juventus - Siviglia, ...- Milan di Champions League, poche settimane fa aveva prodotto su Canale 5 ben 8,172 milioni di ...La Juventusa consolarsi con il secondo posto sul campo in attesa di conoscere le eventuali ... Top e flop: "miglior attacco: 70 gol " Sampdoria peggior attacco: 21 gol "miglior ...CACCIA AL BIGLIETTO PERDUTO La Stampa riporta quest'oggi l'incontrovertibileche il film più ... storica rassegna culturale nel centro storico di. Un ciclo di proiezioni riporta sul grande ...

La sfida di Napoli che ora prova ad andare oltre Maradona L'Espresso

È arrivata a Napoli durante il calciomercato di gennaio. Si è guadagnata subito uno spazio importante nello scacchiere partenopeo, perché qualità e lavoro pagano. È diventata un punto fermo nella ...L’incontro di ieri di semifinale della Champions League, vinto dai nerazzurri per uno a zero, ripete o quasi i risultati record di Napoli-Milan, quarto di finale del torneo continentale. Confermando c ...