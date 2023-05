Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno | assente Osimhen

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilhagli, in vista della gara contro l'Inter, in programma domenica alle ore 18. Di seguito il report ufficiale del club: La squadra si è allenata sul campo 2 aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. ssenteper uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo.

