Il Napoli ha ‘rapito’ Osimhen

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 17/05/2023 In onda alle 13:34 CEST La squadra italiana ha rinchiuso il nigeriano nel 2020 per tre giorni in un hotel per convincerlo a non firmare per il Liverpool Ha segnato 47 gol in 80 partite da quando è arrivato dal Lille e squadre come Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco si sono interessate ai suoi servizi. Cristiano Giuntolidirettore sportivo del, rinchiuso Vittorioin una stanza d’albergo nel 2020 per convincerlo a firmare per la squadra napoletana al posto del Liverpool. Giandomenico Costiex collaboratore di giuntoliha rivelato detta tattica per firmareche oggi è uno degli attaccanti più ambiti d’Europa. “La firma diè stato il ...