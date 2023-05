Il Misa di nuovo in piena | a Senigallia torna la paura

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Aincomincia a piovere nella notte. L’acqua è pesante e violenta, il vento sbatte i rami e trascina foglie e detriti contro i vetri serrati delle case. L’acqua fa first appeared on il manifesto.

Nel centro di Senigallia, in provincia di Ancona, la piena del non ha provocato ulteriori tra il Ponte e il Ponte vecchio. Persone in difficoltà, anche alcuni bambini e anziani bloccati la nostra attenzione è concentrata sulle prossime ore perché è stata diramata di un'allerta Attenzione puntata sul fiume: la piena è transitata nel centro di Senigallia senza esondazioni. scatta di l'allerta massima. In Regione sono 901 gli evacuati: la maggior parte, 528, nel

Temporali e venti forti. Allarme frane ed esondazioni: in Romagna evacuate 901 persone - Lago d'Iseo a +110 centimetri, è record dal 1958 - Lago d'Iseo a +110 centimetri, è record dal 1958 RaiNews

"Al momento risultano evacuate oltre mille persone, anche con l'impiego di elicotteri", ha riferito il ministro Musumeci. L'allerta è massima e l'indicazione di molti sindaci delle zone colpite è quel ...Italia nel pieno della tempesta Minerva, con maltempo previsto almeno fino alla fine della settimana. Oggi allerta rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna. Arancione ...