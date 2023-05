Il meteorologo e il ciclone Minerva in Emilia-Romagna | «È una depressione esplosiva» Altri 10 giorni di maltempo

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Luca Lombardo,dell’Osservatorio geofisico dell’università di Modena e Reggio, dice che il nubifragio che ha colpito l’è la tempesta perfetta. E sostiene di non aver mai visto nulla di simile. Aggiungendo che i fenomeni temporaleschi nel futuro saranno così: più intensi e più rari. Lombardo spiega perché il servizio meteo AM definisce iluna «»: «È la definizione scientifica che segnala tanta energia in gioco. Tanta davvero. Questa situazione a maggio è senza precedenti nei mie 35 anni di previsioni». In un’intervista al Quotidiano Nazionale Lombardo spiega cosa sta succedendo: «C’è aria calda, decisamente sopra la media, nell’Est Europa, nei Balcani, in Turchia, nel Nord Africa. C’è aria fredda ...