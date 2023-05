Il Manchester City travolge il Real Madrid e vola in finale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Unal limite della perfezione4-0 i campioni in carica delnella semidi ritorno della Champions League (1-1 all'andata) e approda indella competizione dove affronterà l'Inter. Il match è in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Dopo l'1-1 maturato al Santiago Bernabeu la scorsa settimana nella semid'andata, la squadra di Pep Guardiola s'impone 4-0 nella sfida di ritorno all'Etihad Stadium contro gli uomini di Carlo Ancelotti: decisiva la doppietta di uno scatenato Bernardo Silva, l'autogol di Militao e il sigillodi Alvarez. Così a Istanbul, il 10 giugno, la coppa dalle grandi orecchie se la contenderanno il...

Esattamente un anno fa ho scritto un articolo sull'arrivo di Erling Haaland al. Il titolo di quell'articolo era: Erling Haaland è la più grande sfida tattica nella carriera di Guardiola. Parlavo di quanto fosse difficile immaginare il centravanti norvegese dentro ...Dopo il pari per 1 - 1 dell'andata, la gara di ritorno è stata del tutto diversa. Ilha distrutto il Real Madrid e l'ha battuto per 4 - 0 davanti ai propri tifosi guadagnandosi così l'accesso alla finale di Champions League . I Citizens si sono presi la rivincita sui ...È un Carlo Ancelotti ferito quello che nel post - partita prende la parola per commentare la pesante sconfitta maturata per mano dele valsa l'uscita di scena dalla Champions League. "Bisogna riconoscere che ilha giocato meglio di noi, non c'è stato nessun cortocircuito, hanno pressato forte fin da subito ed ...

Champions: Manchester City-Real Madrid 4-0, i Citizens in finale contro l'Inter - Calcio Agenzia ANSA

È un Hugo Cuenca a cinque stelle quello che ha portato il Milan Primavera in vantaggio sul Verona: il talento paraguaiano elude la marcatura di tre avversari prima di battere il portiere avversario. L ...Il derby di Champions League è da record: la sfida tra Inter e Milan, valida per le semifinali di ritorno, ha portato nelle casse del club nerazzurro oltre 12,5… Leggi ...