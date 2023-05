Il Manchester City travolge il Real Madrid e vola in finale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Unal limite della perfezione4-0 i campioni in carica delnella semidi ritorno della Champions League (1-1 all'andata) e approda indella competizione dove affronterà l'Inter. Il match è in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Dopo l'1-1 maturato al Santiago Bernabeu la scorsa settimana nella semid'andata, la squadra di Pep Guardiola s'impone 4-0 nella sfida di ritorno all'Etihad Stadium contro gli uomini di Carlo Ancelotti: decisiva la doppietta di uno scatenato Bernardo Silva, l'autogol di Militao e il sigillodi Alvarez. Così a Istanbul, il 10 giugno, la coppa dalle grandi orecchie se la contenderanno il...

La rosa di Inzaghi è costata un terzo di quella delMAGLIE La formazione che formalmente giocherà in casa è ilal quale dunque toccherà la scelta della maglia. Nei prossimi ...Mentre è già certo che nella finale di Champions League ci sarà un'italiana - l'Inter, che ha battuto il Milan e il 10 giugno a Istanbul affronterà il- , sono ora in campo Juventus, ...Secondo quanto riportato da Talksport , c'è stato un primo contatto con l'entourage di Joao Cancelo , 28enne difensore di proprietà delma attualmente in prestito al Bayern Monaco.

Evra, lite furiosa con il Manchester City: le telecamere pizzicano tutto Corriere dello Sport

Nell’ultimo report di Inter Media and Communication si sottolineano i 24 milioni non pagati dallo sponsor. Una cifra che l’Inter ha recuperato tra semifinali e finale.Terminano questa sera gli impegni infrasettimanali delle italiane in Europa: la Fiorentina si gioca l’accesso alla finale di Conference League, Juventus e Roma invece di Europa League. Domani poi alle ...