Il maltempo flagella Emilia-Romagna e Marche

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ill’e le. Decine i fiumi che hanno tracimato o rotto gli argini, molte zone sono allagate, in particolare tra Faenza, Forlì e Cesena, un migliaio le persone evacuate. E si registra anche una vittima: nella notte è stato ritrovato senza vita l’uomo che risultava disperso a Forlì, morto probabilmente annegato nel piano terra della sua casa, nelle campagne di Faenza, vicino agli argini del fiume Montone. Bonaccini: “La realtà ha superato le peggiori previsioni, la realtà è davvero drammatica in molte zone dell’” “La realtà ha superato le peggiori previsioni, la realtà è davvero drammatica in molte zone dell’” ha detto il governatore, Stefano Bonaccini. “Avevamo decretato ...