Il maltempo fa paura | la mappa dei comuni dove scuole restano chiuse

(Di mercoledì 17 maggio 2023)anche domani 18 maggio lein gran parte deicolpiti, in queste ore, dalche si è abbattuto sull'Emilia-Romagna. A Bologna città e in tutti i centri della città metropolitana i cancelli rimarranno chiusi. Lo stop riguarda tutti gli istituti: nidi, materne...

... per l'Emilia, per Riccione, per Forlì, per Pesaro, per chi vive al piano terra, per chi ha, ... voce de Lo Stato Sociale, che abbraccia idealmente le popolazioni colpite dalestremo in ...... i videoin Emilia Romagna: '11 fiumi sopra soglia 3, ne avremo altri. Pronti a sfollare' - VIDEO San Ruffillo, il Savena fa. Prima le rassicurazioni, poi si decide per l'evacuazione - ...Assurdo si arrivi a questo' - VIDEO - FOTOin Emilia Romagna: '11 fiumi sopra soglia 3, ne avremo altri. Pronti a sfollare' - VIDEO San Ruffillo, il Savena fa. Prima le rassicurazioni, ...

L'ondata di maltempo fa paura: partono le evacuazioni preventive RavennaToday

Cancelli degli istituti di ogni ordine e grado serrati in gran parte dei comuni emiliani colpiti dall'alluvione. Unica eccezione Rimini ...Strade che si spaccano in due ed inghiottono tutto quello che c'è intorno. A Sarsina, in provincia di Cesena, una frana è stata ripresa dal vivo da alcuni testimoni mentre apre ...