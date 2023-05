Il Gruppo Marigliano convoca il mondo del credito | Distribuzione elettrica | come rilanciare il mercato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ventisette banche, unimprenditoriale da circa 1.300 milioni di fatturato, con 2.500 collaboratori, esperti e docenti universitari, con l’obiettivo di discutere e trovare le vie migliori per fare business e percorrere nuove vie di sviluppo in un quadro di sostenibilità economica e di crescita specie delle piccole e medie aziende. Questo l’obiettivo principale dell’evento “Enlight The Way Together ? Sfide e opportunità del sistema finanziario neldellae termoidraulica” che si tiene domani, giovedì 18 maggio, a Casoria, alle porte di Napoli, a partire dalle 9,30 nella sede delche, fondato in Campania, è oggi leader delnazionale del settore della...