Il governo allarga ancora le maglie dei condoni per gli enti locali | i sindaci potranno farseli in casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023)facili per tutti. Sembra questa la filosofia dietro le ultime mosse della maggioranza, che dopo aver consto lo stralcio delle cartelle sotto i 1000 euro e la rottamazione quater anche ai Comuni che riscuotono direttamente i tributi o li affidano a soggetti privati si appresta ora a inserire nella delega fiscale la possibilità per glidi prevedere “direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all’articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata” di tributi, multe e tariffe, “anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali”. È questo il cuore del testo di approvazione in Conferenza unificata con l’obiettivo, riporta Il Sole 24 Ore, di presentarlo come emendamento alla delega ora all’esame della commissione Finanze ...