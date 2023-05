“Il futuro è immobiliare” | creare valore patrimoniale e reddituale

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Il”, è il titolo di un interessante ed importante convegno organizzato da ANACI Bergamo in collaborazione con Virginia Gambino Editore che si svolgerà venerdì 9 giugno presso la fiera di Bergamo. La giornata formativa è dedicata agli amministratori di condominio ma l’invito è esteso a tutte le figure professionali che gravitano attorno al mondo del condominio. Il convegno vuole stimolare e approfondire, partendo dall’individuazione di alcune tendenze strategiche a livello socio-economico, l’analisi del nuovo mercato del Real Estate e le opportunità sia per gli associati di ANACI Bergamo, che in generale per gli amministratori di condominio e i professionisti della Lombardia legati al mondo della gestione. Il Professor Olivero Tronconi, la Professoressa Chiara Tagliaro del dipartimento ABC – Politecnico ...