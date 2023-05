Il divulgatore Iannantuoni | «La carne coltivata fa paura? Capisco | ma ecco perché ne abbiamo bisogno» – L’intervista 

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I più famosi sono anche i più dibattuti: lae gli insetti. Ma quella dei cibi del futuro è una categoria molto più ampia che comprende prodotti che già si trovano comunemente sugli scaffali dei supermercati, come i sostituti dellaprodotti con proteine vegetali. Altri invece potrebbero arrivare nei prossimi anni. Come le specie animali e vegetali commestibili che si diffondono nei territori europei a causa del cambiamento climatico, i cibi prodotti con gli scarti delle coltivazioni, e gli alimenti prodotti a partire da numerose varietà di alghe e funghi. Cos’hanno in comune tutti questi cibi? A causa dei cambiamenti ecologici, o in risposta ad essi, stanno arrivando o potrebbero arrivare sulle nostre tavole. Di questi alimenti e di come sta cambiando la cultura dell’alimentazione, Open ha parlato con Mattia ...