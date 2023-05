Il Covid imperversa sul Giro d’Italia | si ritira anche il bergamasco Cattaneo

Ma la formazione belga non è l'unica alle prese con il: i ritiri per positività riguardano infatti anche altre squadre (solo nella giornata di martedì Domenico Pozzovivo, Callum Scotson e Sven ...Al momento Acruxsoprattutto in Asia. La varianteAcrux a Milano . I sintomi della varianteAcrux . Acrux più contagiosa ma non più grave . La varianteAcrux a Milano. "...... l'opposizione non ha saputo sfruttare né la crisi economica , chenel paese dal 2018 e ... così come in Italia la Lega ha stravinto nelle aree lombarde e venete più colpite dal. In ...

Il Covid imperversa sul Giro d'Italia: si ritira anche il bergamasco ... L'Eco di Bergamo

Altri quattro corridori della Soudal-Quick Step hanno dovuto lasciare il Giro d’Italia perché positivi al Covid, fra questi anche il bergamasco Mattia Cattaneo. Mercoledì 17 maggio prima della partenz ...Arriva a Milano la variante Acrux del Covid-19. È particolarmente contagiosa. I sintomi di Acrux non sono però diversi da quelli di Omicron ...