Il Covid e il maltempo hanno stravolto il Giro d' Italia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - L'emergenzaè finita ma non ald'. La corsa ciclistica, tra le più importanti al mondo, continua a registrare ritiri di corridori positivi e, giorno dopo giorno, perde pezzi. In totale, dal 6 maggio scorso, sono 15 gli atleti chedovuto abbandonare le loro velleità sulle strade del Belpaese. Tutti fermati da febbre, tosse e, soprattutto, tamponi positivi. Filippo Ganna, insomma, è stato solo il primo di una lista che resta aperta, che comprende anche Domenico Pozzovivo e il norvegese Sven Erik Bystrom, destinata ad aggiornarsi ora dopo ora. Ilsi sta lentamente trasformando in una sorta di "gara a eliminazione". L'ultimo annuncio è quello della Soudal Quick-Step di Remco Evenepoel, uno dei 'big' esclusi negli ultimi giorni. Altri quattro suoi compagni di squadra non ...

in un giorno e mezzo sarebbe caduta la pioggia di tre mesi e no, non si tratta di, ma di ...non c'entra con lo stato di emergenza nazionale che abbiamo conosciuto durante la pandemia da-..."Il, 2 anni di, la guerra adesso questa, basta, finita, difficile ripartire dopo una ... in provincia di Ravenna, è finita sott'acqua a causa dell'ondata diche ha colpito l'Emilia ...

Il maltempo continua a martoriare il Giro d'Italia 2023. Pioggia, freddo e vento hanno caratterizzato la prima metà della Corsa Rosa e ha inevitabilmente condizionato i corridori.