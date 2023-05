Il climatologo | Maltempo? Mai un maggio così

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - "Tra il 1 e il 3 del mese in Romagna sono scesi 230-240 millimetri di pioggia. In un anno ne cadono in media 750 a Ferrara e 1.200 sull'Appennino. Ieri ne sono arrivati quasi altri cento. Sono valori che registravamo ogni 3 o 4 decenni". Ad affermarlo in un'intervista la Repubblica è ilCarlo Cacciamani, direttore di ItaliaMeteo, secondo cui il tema e il contesto all'ordine del giorno, dopo l'alluvione in Emilia Romagna, è sempre quello del riscaldamento climatico, che "non vuol dire che non avremo più episodi di primavere fresche e bagnate: la variabilità del tempo meteorologico resterà sempre". Ciò vuol dire che "un'atmosfera mediamente più calda sarà in grado di caricarsi diri quantità di vapore acqueo". Pertanto "quell'acqua, cadendo, darà vita a fenomeni da record come quelli che vediamo ora. A...

Carlo Cacciamani, direttore di ItaliaMeteo, il tema è ancora quello del cambiamento climatico ma "non vuol dire che non avremo più episodi di primavere fresche e bagnate: la variabilità del tempo mete ...