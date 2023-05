Il Chelsea sta per acquistare una partecipazione nello Strasburgo Guardian

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Secondo quanto scrive il, ilè vicino a dare il via al suo progetto multi-club acquistando una. I proprietari del club di Premier, Todd Boehly e Clearlake Capital, cercano società dadalla scorsa squadra, l’accordo con losarebbe una spinta importante. “Ilha esaminato diversi club in Francia, Belgio, Portogallo e Sud America. Ci sono stati colloqui con il Bordeaux, ma alcune fonti hanno indicato che un accordo con loavrebbe avuto più senso dal punto di vista finanziario. L’entità della quota proposta non è nota, ma i colloqui procedono senza intoppi: il prezzo dipenderà dalla possibilità o meno che loeviti ...

Kanepensando di cambiare aria e non è un mistero e potrebbe anche accettare di passare alescluso dalle coppe per il prossimo anno guardando in prospettiva, soprattutto se anche il ...... 21enne ex Bayern Monaco che quest'annodisputando una grande stagione tra le fila dell '... Con lui e Pulisic, che ilintende inserire in eventuali trattative per Osimhe n o altri gioielli ...Come scrive il portale inglese, Pochettinovolando a Londra questa settimana per firmare un contratto triennale e avrà fondi per rafforzare la sua rosa. Ilvuole un portiere, aggiunte a ...

Dall'Inghilterra: il Chelsea su Osimhen, è la prima scelta di Pochettino Tuttosport

La stagione sta quasi per raggiungere la sua fine con ancora molte cose in ballo che verranno risolte solo nel corso del mercato estivo. Uno degli esempi ...Per l'attacco, in caso di partenza di Hirving Lozano, il Napoli starebbe pensando a Christian Pulisic del Chelsea. Lo scrive Il Roma ...