Il centro di Faenza sommerso | “Alluvione mai vista | in 10 minuti l’acqua era al primo piano” Manca l’elettricità | difficile chiamare i soccorsi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Mai visto nella storia. Nella notte i fiumi Marzeno e Lamone hanno superato gli argini eè arrivata fino neldi, allagandolo. Molte persone si sono rifugiate sui tetti in attesa di aiuto. “Da quando hanno dato l’allarme, verso le 21,è arrivata in dieci. È salita fin quasi alin un attimo”, racconta una giovane donna che risiede nella zona delle vecchie mura, a circa trecento metri dal fiume Lamone. Che era già esondato all’inizio di maggio mettendo in ginocchio la città. Il sindaco Massimo Isola ha aperto Palazzo del Podestà a chi è stato evacuato e sui social mercoledì mattina ha chiesto di segnalargli con messaggio privato “parenti o amici al momento irrintracciabili”. Ma anche le comunicazioni sono difficili perché ...

... Forlì a causa dell'esondazione del Montone e soprattutto, già durissimamente colpita dall'... quello rivolto verso ildella città. L'acqua è rapidamente salita, in alcune strade, in ...Ma l'incubo maltempo con esondazioni e mareggiate resta anche in gran parte delitalia: ... A Forli' e apermangono le maggiori criticita'. I fiumi hanno continuato per tutta la notte ad ...E' quanto ha scritto sui social il sindaco di, Massimo Isola. 17 mag 07:43 Almeno 4 dispersi ...nella provincia di Forlì - Cesena in seguito all'andata di maltempo che sta interessando il...

Il centro di Faenza è un fiume di auto sommerse, il video dal drone RaiNews

Le squadre bresciane raggiungeranno l'area di Faenza, dove nelle ultime ore gli allagamenti hanno interessato anche il centro della città e i residenti sono stati tratti in salvo a nuoto, lungo le ...Il sindaco di Forlì: "È la fine del mondo"; Priolo: "Situazione molto complessa e l'emergenza non è ancora cessata" ...