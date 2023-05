Il caso di Emanuela Orlandi a 40 anni di distanza | a Benevento la presentazione del libro di Tommaso Nelli

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto1983 – 2023, dopo quarant’di mistero ildiè ancora vivo e attuale grazie alla tenacia di chi si batte costantemente per non lasciarlo andare nell’oblio. A quarant’esatti dall’inizio di quel mistero,ospiterà ladel“Atto di dolore”, ildiè una partita ancora aperta. Errori investigativi, testimonianze inedite e documenti desecretati”. Edito nel 2020 da Fabiano & Castaldo, è frutto del lavoro del giornalista. E sarà proprioche venerdì 19 maggio, alle 17.30, presso l’Archivio di Stato di ...

Orlandi: si indaga ancora. La procura di Roma ha acquisito gli atti messi a disposizione dal Vaticano, nell'ambito del procedimento già aperto a Piazzale Clodio sulla scomparsa di...FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti CronacaOrlandi, dalla scomparsa alle indagini: tutte le tappe La ragazza, all'epoca 15enne, è sparita il 22 giugno 1983 a Roma: ......nel maggio del 2015 ci fu la richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di... Non sarebbe nemmeno il primoche viene riaperto dopo tanti anni e che potrebbe essere risolto. ...

Svolta nel caso Emanuela Orlandi: la procura di Roma riapre le indagini La7

La procura di Trento ha fatto istanza di rinvio a giudizio sul caso della 31enne forlivese scomparsa il 4 marzo 2021. Lavorava in ospedale in Trentino. Si sarebbe suicidata per le angherie subite.Emanuela Ferrante su Radio Marte: «Abbiamo invitato il Napoli in Comune per una premiazione. Proprio ieri ufficialmente ...