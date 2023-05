Il candidato sindaco Scarlato | “Scafati ha bisogno di stabilità e continuità”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il mio interlocutore è la Città di, l’ho sostenuto sin dal primo giorno del nostro percorso e continuerò ad andare in questa direzione. È ai cittadini che vogliamo raccontare ogni giorno il nostro progetto, le nostre proposte, le nostre idee. E continueremo a farlo senza sosta, porta a porta, casa per casa, volto per volto”. Così Corrado. “Le passerelle elettorali e i proclami sbandierati ai quattro venti non ci riguardano: siamo abituati a guardare la gente negli occhi, a testa alta, mettendo in campo la nostra professionalità e moralità indiscussa. – continua– Con Aliberti ci confronteremo in Consiglio comunale, il luogo del confronto istituzionale, quando lui farà opposizione, spero costruttiva e non urlata. ...