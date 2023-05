Il campione che non sapevamo di volere così tanto

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 17 maggio 2023) È sempre molto particolare parlare di Orange Cassidy. Ovvero un wrestler super preparato che calza i panni di un personaggio che dividela critica. C’è chi lo adora, apprezza le doti comiche e le interazioni con gli atleti più disparati. C’è chi non sopporta invece le sue ripetizioni, il canovaccio sempre quello, il volerlo rendere credibile contro avversari che hanno fatto la storia o che sono ritenuti i migliori al mondo. Eppure dopo 7 mesi, quello di Cassidy è uno dei 3 regni titolati migliori sul suolo americano. Incredibile vero? Da un lato sì, c’è sempre stata una certa diffidenza su di lui e sulla possibilità che potesse fare bene con una cintura alla vita. Anche perché è proprio quel tipo di personaggio che non ha bisogno di una cintura per svettare. Dall’altro lato non dobbiamo esseresorpresi. ...