Il ' bad boy' Rune oscura Djokovic

(Di mercoledì 17 maggio 2023) AGI - Nella sfida generazionale agli Internazionali d'Italia tra, il bad boy numero sette del mondo, e, il veterano ancora in vetta al mondo (lunedì il numero uno sarà Alcaraz) e campione uscente di Roma, ha vinto il giovane rampante. Il danese 20 anni ha battuto il trentacinquenne serbo in tre set 6/2-4/6-6/2. Dopo un primo set in cui aveva dominato,è uscito dal campo alle 15, per lo stop dettato dalla pioggia quando era sotto di 5-4 e 0-30 sul suo servizio, con il serbo a due punti dal secondo set. Alla ripresa, quasi un'ora dopo, unrientrato in campo molto concentrato ha vinto subito il set, ma poi è ricominciata la partita che si era vista nel primo set con unprotagonista di accelerazioni che non hanno dato scampo a Nole, costretto a difendersi. Il danese lo ha ...

"Non mi sento come un. Gioco con molta passione ed energia quando sono in campo. Penso che molti giocatori lo facciano e non so perché dovrebbe essere una cosa da cattivi ragazzi. Una cosa da ...Oggi, ai quarti, una sorpresa altrettanto grande: la caduta del campione in carica Novak Djokovic per mano del '' danese Holger Rune. Un'eliminazione ai quarti di finale che non gli capitava ..."Non mi ritengo undel circuito. Chi gioca con passione non deve essere bollato come: è semplicemente qualcuno che ama quello che fa". Holger Rune risponde con educazione, ma con decisione, a chi gli fa ...

Bisogna prima iniziare. Vedremo come andranno le cose", ha aggiunto Rune. Il giovane danese ha poi voluto chiarire il tema del "bad boy", etichetta che diversi appassionati gli hanno dato per alcuni ...