Il 37% degli incendi selvaggi è causato dai gas serra prodotti dalle aziende produttrici di combustibili fossili

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per la prima volta, gli scienziati climatici statunitensi hanno determinato quanto le emissioni di gasdei principali produttori diabbiano contribuito agli. Secondo le loro stime, pubblicate di recente sulla rivista Environmental Research Letters, circa un terzo delle terre bruciate dagliboschivi nel Nord America occidentale negli ultimi 40

...servizi mirati se al controllo specifico dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e... I poliziotti hanno controllato 40 veicoli pesanti conmulte in tutto, nove delle quali per eccesso ...Chiave di successo sembrano essere proprio le piattaforme digitali : il 77%utenti ... Il 24% delle persone ha infatti scoperto aziende che non conosceva prima tramite l'App e il% ha voluto ......la falsa attestazione' predisponendo due convenzioni con firme ritenute false dalla Procura 'tali da simulare un diritto della Grifone a provvigioni del% e del 39% sulle tasse di iscrizione...

Energia, la tutela dei consumatori rientra tra i compiti dell'ARERA Altalex

al Teatro Studio Melato due giorni con l’anteprima di A Ghost Story,performance di e con Chiara Bersani portata a Milano da MiX, Festival Immersioni, mare culturale urbano e Piccolo Teatro Milano, 15 ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...