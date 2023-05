I tifosi dell' Inter sfottono Pioli dopo il ko Champions | il coro è virale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) MILANO - È stata una serata storica per i, che ha trionfato nel doppio derby di semifinale contro il Milan .il triplice fischio il San Siro è esploso di gioia, tra i cori ...

MILANO - È stata una serata storica per i' Inter , che ha trionfato nel doppio derby di semifinale contro il Milan . Dopo il triplice fischio il San Siro è esploso di gioia, tra i cori deinerazzurri ai quali si è unito ...Infine manda un sms aiin vista del big match con lo Spezia, loro sono parte integrante'obiettivo salvezza: "La partita è cruciale, venite numerosi, ed il supporto deiè ...Il conducente'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... I nostri sono deicalorosi e festosi con noi ma di grande rispetto, Cantù potrà godersi una ...

I tifosi dell'Inter cantano Pioli is on fire: diventa il coro della festa Champions Sport Fanpage

Ufficialmente i nerazzurri saranno la squadra in trasferta per via dell'esito dell'ultimo sorteggio effettuato a Nyon - prima dei quarti di finale -, ma questo ai tifosi importa poco. Dal momento del ...Su Corsport: "Inferno a Siviglia, la Juve è avvisata". I tifosi spagnoli si scaldano sui social: «Gli italiani si pentiranno di aver deciso di diventare calciatori, le ...