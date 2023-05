I telescopi BlackGEM all’Osservatorio di La Silla dell’ESO iniziano la caccia alle sorgenti di onde gravitazionali

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 17 maggio 2023), una schiera di tre nuovisituati presso l’Osservatorio di La, è entrato in attività. Ianalizzeranno il cielo australe per dare laagli eventi cosmici che producono, come la fusione di stelle di neutroni e buchi neri. Alcuni eventi catastrofici nell’Universo, come la collisione di buchi neri o di stelle di neutroni, creano, increspature nella struttura del tempo e dello spazio (o dello spazio-tempo). Osservatori come LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) e l’interferometro Virgo sono progettati proprio per rilevare queste increspature, ma non possono individuarne l’origine in modo molto accurato né vedere ...