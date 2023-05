"I sardi sono una razza da..." La gaffe in diretta tv di Valeria Marini

A bordo armatore ed equipaggio, un gruppo di medici e avvocati coadiuvato da alcuni velistisoddisfatti. La giornata, nonostante l'umidità è di quelle da ricordare. La vittoria va come ...Le imprese coinvolterappresentative di tutti i principali settori produttivi e di servizio. L'iniziativa è stata presentata alla stampa nella sede di Confindustria a Cagliari. L'obiettivo del ...La confisca, effettuata dai carabinieri, arriva dopo una lunga serie di accertamenti patrimoniali che hanno preso il via nel febbraio 2020 e siconclusi nell'aprile 2021, nell'ambito dell'...

Valeria Marini: “I sardi sono una razza da studiare”. Cala il gelo nello studio de “La Vita… Il Fatto Quotidiano

La gaffe più spassosa della settimana vede protagonista Valeria Marini e lo scivolone linguistico (sui sardi e la genetica) fatto in diretta su Rai Uno ...Per ottenere un risultato di spessore occorre molto più del talento, specialmente in una disciplina come l’atletica leggera. Servono dedizione, meticolosità e perseveranza: qualità fondamentali che no ...