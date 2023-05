I Santi di Giovedì 18 Maggio 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) San GIOVANNI I Papa e martire – Memoria Facoltativa† 18526(Papa dal 13/08/523 al 18/05/526) Sostenne per amore di Cristo e della Chiesa la persecuzione del re ariano Teodorico, che lo aveva inviato a Costantinopoli presso l’imperatore Giustino I a perorare la causa degli Ariani. Morì in carcere a Ravenna e il suo corpo fu trasferito a Roma nella basilica vaticana, dove venne onorato come martire. (Mess. Rom.)…www.ebeati.it/dettaglio/27250 San DIOSCORO DI ALESSANDRIA Martire m. 305-307 circawww.ebeati.it/dettaglio/53760 San POTAMONE Vescovo di Eracleopoli † 341 o 345www.ebeati.it/dettaglio/53770 Beato BURCARDO DI BEINWIL Sacerdote sec. XIIwww.ebeati.it/dettaglio/53780 San FELICE DI SPALATO (SALONA) Vescovo e ...

Le esequie I funerali saranno celebrati domani (18 maggio), alle ore 10, nella chiesa deiGiuseppe e Vito in località Bivio Bratole. ...... Lucia Babini Gammino, Lya Neve, Camilla Dotti, Marcel Vasile, Maria Andrea Spanò, Martina, ...25 maggio, ore 20.00 Sala Thierry Salmon Liceo Laura Bassi, Il laboratorio teatrale BassiLab ...Sarà presentato in anteprima italiana,1° giugno 2023, nell'ambito di Cartoons On The Bay " International Festival of Animation, ... Seiya si ritrova coinvolto in un mondo diin guerra, ...