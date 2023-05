I robot di Tesla ora riconoscono gli oggetti | li raccolgono e riescono a camminare

non è solo una casa automobilistica: la compagnia fondata da Elon Musk progetta e realizza diversi prodotti, tra cui anche unumanoide conosciuto comeBot o come Optimus . Da qualche oraha rilasciato un nuovo video in cui ci mostra i miglioramenti apportati al suo, a distanza di diversi mesi dall'...Adesso, all'interno di un breve filmato,ha mostrato i progressi del suo. Nel video possiamo vedere diversiBot camminare all'interno dell'azienda senza apparenti problemi. Inoltre,...Alla riunione degli azionisti, Elon Musk ha mostrato con orgoglio un nuovo video diBot in cui è possibile osservare per la prima volta ilumanoide dicamminare, muoversi in autonomia per scoprire i mondo circostante, riconoscere e manipolare oggetti. In realtà nella riunione degli azionisti2023 si è parlato per lo più ...

Come da prassi, dopo la riunione fra Musk e gli azionisti di Tesla piovono annunci sugli obiettivi futuri di Tesla: fra speranze e promesse, il CEO ha parlato anche di due nuovi modelli ...